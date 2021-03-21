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В Афганистане чиновник погиб в результате взрыва


21.3.2021 13:08
В Афганистане чиновник погиб в результате взрываФото: kun.uz

В центре Афганистана в результате взрыва автомобиля погиб чиновник, передает Anadolu Ajansı.

По предварительным данным, злоумышленники установили взрывное устройство в машине.

ЧП случилось на территории провинции Гор в центре страны. Как рассказал пресс-секретарь управления губернатора Ареф Абир, жертвой покушения стал Мухаммед Рафик Алам. Он занимал пост главы администрации района Тивере.

В момент взрыва в машине также находились супруга и двое детей чиновника. С ранениями их доставили в больницу.

О своей причастности к инциденту пока не заявила ни одна организация, действующая в регионе. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

В минувшем феврале неизвестные атаковали сотрудников ООН на дороге между Кабулом и городом Джелалабадом, который находится в провинции Нангархар. Жертвами нападения стали пять человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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