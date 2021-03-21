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В Афганистане чиновник погиб в результате взрыва
21.3.2021 13:08
Фото: kun.uz
В центре Афганистана в результате взрыва автомобиля погиб чиновник, передает Anadolu Ajansı.
По предварительным данным, злоумышленники установили взрывное устройство в машине.
ЧП случилось на территории провинции Гор в центре страны. Как рассказал пресс-секретарь управления губернатора Ареф Абир, жертвой покушения стал Мухаммед Рафик Алам. Он занимал пост главы администрации района Тивере.
В момент взрыва в машине также находились супруга и двое детей чиновника. С ранениями их доставили в больницу.
О своей причастности к инциденту пока не заявила ни одна организация, действующая в регионе. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.
В минувшем феврале неизвестные атаковали сотрудников ООН на дороге между Кабулом и городом Джелалабадом, который находится в провинции Нангархар. Жертвами нападения стали пять человек.
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