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Байден заявил, что Харрис умнее его
07:10
Фото: vk.com
Глава Соединенных Штатов Джо Байден во время публичного представления вице-президента Камалы Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты в Джорджии заявил, что она умнее его.
Слова политика приводит пресс-служба Белого дома.
Во время официального мероприятия глава США Джо Байден выступал с речью, в конце которой выразил благодарность сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты в Джорджии. Затем американский лидер отметил, что стоило бы сразу предоставить слово Камале Харрис, ведь она умнее, чем он.
Вице-президент решила отреагировать на слова Байдена в шутливой форме. Она лишь пояснила, что теперь ей и "добавить особо нечего".
56-летняя Камала Деви Харрис официально вступила в должность вице-президента Соединенных Штатов 20 января, став первой женщиной на этом посту в истории Соединенных Штатов. Она также является первым политиком азиатского происхождения в этой должности. Харрис в прошлом была генпрокурором Калифорнии, а с 2017 года - сенатором от этого штата.
Ранее в ФРГ подвергли резкой критике заявления американского президента Джо Байдена. Высказывания в адрес Владимира Путина немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала глупостью, отметив, что Москва в таких обстоятельствах "ведет себя еще сдержанно".
Напомним, после заявлений политика в посольство РФ в Соединенных Штатах начали поступать письма от американских граждан. Жители страны приносили извинения за высказывания представителей официального Вашингтона в адрес российского руководства.
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