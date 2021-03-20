|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Кубани машина упала в реку: погибли двое взрослых и ребенок
20.3.2021 21:01
Фото: catcher.fish
В Краснодарском крае в результате опрокидывания автомобиля в реку погибли три человека, в том числе, ребенок, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей регионального Следственного управления СКР.
Специалисты приступили к выяснению обстоятельств смертельной аварии, случившейся на реке Адегой.
Как информирует пресс-служба краевого СУ СКР, трагедия произошла в станице Шапшугской, когда автомобиль УАЗ опрокинулся при пересечении реки Адегой. Обстоятельства случившегося выясняют следственные органы Абинского района Кубани, указано в сообщении ведомства.
Согласно имеющимся данным, в машине находилась семья местных жителей. Автомобилем управлял 45-летний мужчина, который отправился отдохнуть вместе со своей 35-летней супругой, двумя детьми, десяти и семнадцати лет, а также матерью.
Когда машина опрокинулась в реку Адегой, покинуть внедорожник смогли лишь 61-летняя женщина и девушка. Тела супругов, погибших в салоне автомобиля, позднее нашли спасатели. Позднее было обнаружено тело мальчика, оно находилось в воде неподалеку от места происшествия.
Ранее сообщалось о ЧП на реке Раздольной Приморского края, где погибла семья с тремя детьми. Жители города Уссурийска отправились на рыбалку в Надеждинский район 8 марта 2021 года на автомобиле Nissan Datsun. К вечеру они перестали выходить на связь.
В ходе организованных поисков утром следующего дня было найдено тело матери. Женщина скончалась на берегу устья реки Раздольной, возле полыньи. При последующем осмотре дна были обнаружены тела погибших детей, 2013, 2006 и 2007 г.р.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|