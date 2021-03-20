Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубани машина упала в реку: погибли двое взрослых и ребенок

20.3.2021 21:01

Фото: catcher.fish



В Краснодарском крае в результате опрокидывания автомобиля в реку погибли три человека, в том числе, ребенок, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей регионального Следственного управления СКР.



Специалисты приступили к выяснению обстоятельств смертельной аварии, случившейся на реке Адегой.



Как информирует пресс-служба краевого СУ СКР, трагедия произошла в станице Шапшугской, когда автомобиль УАЗ опрокинулся при пересечении реки Адегой. Обстоятельства случившегося выясняют следственные органы Абинского района Кубани, указано в сообщении ведомства.



Согласно имеющимся данным, в машине находилась семья местных жителей. Автомобилем управлял 45-летний мужчина, который отправился отдохнуть вместе со своей 35-летней супругой, двумя детьми, десяти и семнадцати лет, а также матерью.



Когда машина опрокинулась в реку Адегой, покинуть внедорожник смогли лишь 61-летняя женщина и девушка. Тела супругов, погибших в салоне автомобиля, позднее нашли спасатели. Позднее было обнаружено тело мальчика, оно находилось в воде неподалеку от места происшествия.



Ранее сообщалось о ЧП на реке Раздольной Приморского края, где погибла семья с тремя детьми. Жители города Уссурийска отправились на рыбалку в Надеждинский район 8 марта 2021 года на автомобиле Nissan Datsun. К вечеру они перестали выходить на связь.



В ходе организованных поисков утром следующего дня было найдено тело матери. Женщина скончалась на берегу устья реки Раздольной, возле полыньи. При последующем осмотре дна были обнаружены тела погибших детей, 2013, 2006 и 2007 г.р.



Автор: Злата Богатова

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