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На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,1 км
19.3.2021 08:18
Фото: mkset.ru
В Сахалинской области зарегистрировали пепловый выброс на вулкане Эбеко, который находится на острове Парамушир (Северные Курилы). Облако поднялось на уровень более 2 км, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Как указано в сообщении, вулканологи из Северо-Курильска зафиксировали выброс пепла, поднявшийся на высоту до 2,1 км над уровнем моря. В настоящее время вулканическое облако продолжает перемещаться в юго-восточном направлении от Эбеко. По данным специалистов, в окрестностях вулкана сейчас сохраняется опасность для авиаперелетов.
Высота вулкана Эбеко превышает 1,1 тыс. м. Он расположен на расстоянии около 7 км к северо-западу от города Северо-Курильска, входя в северную часть хребта Вернадского. Речь идет о сложном стратовулкане, имеющем несколько вершинных кратеров.
После извержения, которое было зафиксировано вулканологами в 2012 году, наблюдался период затишья. Он продолжался вплоть до до октября 2016 года. Учитывая, что ученые относят Эбеко к древним затухающим вулканам, начало его лавового извержения достаточно маловероятно.
Ранее стало известно о повысившейся интенсивности грязекаменного потока от камчатского вулкана Ключевской. Региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные ученых информировало местное население о сохраняющейся угрозе - к извергающемуся вулкану сейчас приближаться крайне опасно не только из-за потоков лавы, но и фреатических взрывов.
Побочный прорыв на северо-западном склоне вулкана был зафиксирован 18 февраля. Он располагается на высоте около 2850 м над уровнем моря. Прорыв представляет собой две параллельные трещины, которые разделяет расстояние примерно 250 м.
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