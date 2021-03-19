ИнтерНовости - новости в стране и мире
Байден уверен, что снова пообщается с Путиным
Байден уверен, что снова пообщается с Путиным
Ученые выяснили, почему жирафы не могут долго спать и не страдают от гипертонии
Ученые выяснили, почему жирафы не могут долго спать и не страдают от гипертонии
В белорусском Гомеле синагогу разрисовали свастикой
В белорусском Гомеле синагогу разрисовали свастикой
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Киеве арестовали все акции «Мотор Сич»В Киеве арестовали все акции «Мотор Сич»
Граждане США пишут в посольство России, извиняясь за слова властейГраждане США пишут в посольство России, извиняясь за слова властей
Росреестр: Иностранцам придется продать землю в КрымуРосреестр: Иностранцам придется продать землю в Крыму
Байден уверен, что снова пообщается с ПутинымБайден уверен, что снова пообщается с Путиным
В Словении возобновляют применение вакцины AstraZenecaВ Словении возобновляют применение вакцины AstraZeneca

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,1 км


19.3.2021 08:18
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,1 кмФото: mkset.ru

В Сахалинской области зарегистрировали пепловый выброс на вулкане Эбеко, который находится на острове Парамушир  (Северные Курилы). Облако поднялось на уровень более 2 км, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Как указано в сообщении, вулканологи из Северо-Курильска зафиксировали выброс пепла, поднявшийся на высоту до 2,1 км над уровнем моря. В настоящее время вулканическое облако продолжает перемещаться в юго-восточном направлении от Эбеко. По данным специалистов, в окрестностях вулкана сейчас сохраняется опасность для авиаперелетов.

Высота вулкана Эбеко превышает 1,1 тыс. м. Он расположен на расстоянии около 7 км к северо-западу от города Северо-Курильска, входя в северную часть хребта Вернадского. Речь идет о сложном стратовулкане, имеющем несколько вершинных кратеров.

После извержения, которое было зафиксировано вулканологами в 2012 году, наблюдался период затишья. Он продолжался вплоть до до октября 2016 года. Учитывая, что ученые относят Эбеко к древним затухающим вулканам, начало его лавового извержения достаточно маловероятно.

Ранее стало известно о повысившейся интенсивности грязекаменного потока от камчатского вулкана Ключевской. Региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные ученых информировало местное население о сохраняющейся угрозе - к извергающемуся вулкану сейчас приближаться крайне опасно не только из-за потоков лавы, но и фреатических взрывов.

Побочный прорыв на северо-западном склоне вулкана был зафиксирован 18 февраля. Он располагается на высоте около 2850 м над уровнем моря. Прорыв представляет собой две параллельные трещины, которые разделяет расстояние примерно 250 м.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Байден уверен, что снова пообщается с ПутинымБайден уверен, что снова пообщается с Путиным
Захарова назвала беспрецедентным вызов Антонова в Москву для консультацийЗахарова назвала беспрецедентным вызов Антонова в Москву для консультаций
В Чувашии школьник выжил, упав с 25 этажаВ Чувашии школьник выжил, упав с 25 этажа
Датские медики выявили необычные симптомы у женщины, умершей после вакцинацииДатские медики выявили необычные симптомы у женщины, умершей после вакцинации
В Москве искусанная собакой школьница выпала из окна и погиблаВ Москве искусанная собакой школьница выпала из окна и погибла

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru