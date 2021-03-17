Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жители Чечни вышли на митинг после публикаций о внесудебных казнях

12:47

Фото: rosguard.gov.ru



В центре Грозного состоялся массовый митинг, связанный с недавними публикациями о внесудебных казнях.



Как передают российские СМИ, в мероприятии приняли участие сотни жителей Чечни.



Участвовавшие в митинге родственники бойцов полка полиции им. Ахмата-хаджи Кадырова выражали возмущение в связи с нападками "Новой газеты". Ранее она обвинила чеченских спецназовцев в расправах над мирными жителями.



Собравшиеся хотели встретиться с главой республики, сообщает ИА "Грозный-Информ". Участники схода, который был организован в центре столицы Чечни назвали статью "откровенным кощунством и оскорблением людей", жизнью рискующих для защиты сограждан.



Ранее президенту РФ Владимиру Путину направил обращение глава Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов. К российскому лидеру также обратились бойцы полка полиции спецназначения им. Ахмата Кадырова. Авторы послания указывали на публикацию клеветнических, по их мнению, материалов, а также отмечали, что издание может выполнять задание иностранных спецслужб, чтобы подорвать стабильность в Чечне.



Автор: Злата Богатова

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