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Жители Чечни вышли на митинг после публикаций о внесудебных казнях


12:47
Жители Чечни вышли на митинг после публикаций о внесудебных казняхФото: rosguard.gov.ru

В центре Грозного состоялся массовый митинг, связанный с недавними публикациями о внесудебных казнях.

Как передают российские СМИ, в мероприятии приняли участие сотни жителей Чечни.

Участвовавшие в митинге родственники бойцов полка полиции им. Ахмата-хаджи Кадырова выражали возмущение в связи с нападками "Новой газеты". Ранее она обвинила чеченских спецназовцев в расправах над мирными жителями.

Собравшиеся хотели встретиться с главой республики, сообщает ИА "Грозный-Информ". Участники схода, который был организован в центре столицы Чечни назвали статью "откровенным кощунством и оскорблением людей", жизнью рискующих для защиты сограждан.

Ранее президенту РФ Владимиру Путину направил обращение глава Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов. К российскому лидеру также обратились бойцы полка полиции спецназначения им. Ахмата Кадырова. Авторы послания указывали на публикацию клеветнических, по их мнению, материалов, а также отмечали, что издание может выполнять задание иностранных спецслужб, чтобы подорвать стабильность в Чечне.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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