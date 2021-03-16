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В Адыгее предотвратили теракт
13:56
Фото: irk.today
Сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) удалось предотвратить теракт, который готовил сторонника запрещенной в РФ экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ).
Как передает агентство "Интерфакс", злоумышленник собирался устроить взрыв в одном из торговых центров Майкопа.
В Адыгее задержан подозреваемый, намеревавшийся совершить теракт в местах массового скопления людей, сообщается со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. В ходе допроса мужчина пояснил, что хотел "отомстить за братьев из Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической в России официально запрещена).
По словам задержанного, он готовил "взрыв в городе Майкопе, торговый центр". ЦОС ФСБ распространило видеозапись, на кадрах которой подозреваемый сообщает о мотивах своих противоправных действий. Сведений о личности мужчины из официальных источников пока не поступало.
В ходе обысков по месту проживания подозреваемого удалось найти различные компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, начиненных поражающими элементами, а также экстремистскую символику. Дома у задержанного обнаружены интернет-инструкции по изготовлению средств террора и фальшивые миграционные документы.
Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли карту города Майкопа с отмеченными объектами возможных нападений и гаджеты, в которых выявлено большое количество запрещенного контента.
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