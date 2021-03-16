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Посольство РФ отреагировало на обвинения во вмешательстве в выборы в США
07:26
Фото: finglobal.ru
Российское посольство в столице Соединенных Штатов прокомментировало доклад, который был подготовлен американской разведкой.
Москву в очередной раз совершенно безосновательно обвинили во вмешательстве в выборы, подчеркнули в дипломатическом представительстве, отреагировав на утверждения официального Вашингтона.
Американское руководство продолжает попытки использовать "мегафонную дипломатию" с целью формировать вокруг России негативный фон, указали в посольстве РФ. Заявления разведки Соединенных Штатов о том, что Москва якобы могла пытаться каким-то образом повлиять на процесс американских выборов, не подтверждаются фактами, подчеркнули дипломаты.
Официальное заявление по поводу этого доклада появилось на странице посольства РФ в Вашингтоне.
Документ, который был подготовлен американским разведсообществом, российские дипломаты в своем Facebook назвали "очередным набором безосновательных обвинений", высказанных в адрес Москвы. В дипмиссии подчеркнули, что подобные заявления подтверждаются лишь "уверенностью разведок в их правильности".
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