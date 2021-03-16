Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Умер преступник, по истории которого сняли «Ужас Амитивилля»

16.3.2021 22:08

Фото: srcdn.com



В Соединенных Штатах скончался 69-летний Рональд Дефео, по мотивам истории преступления которого ранее создали хоррор "Ужас Амитивилля".



Убийца собственной семьи умер за несколько месяцев до его условно-досрочного освобождения, передает портал Comicbook.



Как стало известно, Рональд Дефео скончался в минувшую пятницу, 12 марта, в тюрьме строгого режима Салливан, которая находится на территории штата Нью-Йорк. Сведений о причинах смерти преступника пока нет. Со ссылкой на представителей исправительного учреждения уточняется, что в июле этого года должно было состояться условно-досрочное освобождение Дефео.



Преступление, потрясшее Соединенные Штаты, случилось 13 ноября 1974 года. По данным правоохранительных органов, в тот день 23-летний Дефео совершил убийство собственных родителей, двух сестер и двух братьев.



В деле имелись многочисленные странные моменты, но суд в итоге признал Дефео вменяемым и назначил ему наказание в виде полутора сотен лет лишения свободы. После задержания он так и не смог объяснить свои мотивы, хотя позднее, уже отбывая наказание, озвучивал различные версии случившегося.



Новые владельцы дома, где погибло семейство Дефео, позже рассказывали прессе о разнообразных необычных явлениях и событиях, с которыми им приходилось сталкиваться в особняке. Преступление стало основой для фильма "Ужас Амитивилля". Премьера картины, созданной режиссером Эндрю Дугласом, состоялась весной 2005 года.



Автор: Злата Богатова

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