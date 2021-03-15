|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России выявили «южноафриканский» штамм коронавируса
07:12
Фото: vk.com
На территории РФ зафиксирован т.н. "южноафриканский" штамм коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
По данным ведомства, возбудитель выявили в рамках молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2.
В последнее время в России в этих целях собрали свыше 8,1 тыс. образцов. Материалы для исследования преимущественно брались у тех, кто возвратился из других стран, а также лиц, которые подлежали тестированию с учетом эпидемиологических рисков.
Как стало известно, специалисты в общей сложности смогли выявить двадцать восемь изолятов, относящихся к т.н. "британскому" варианту коронавируса, и два - "южноафриканского" штамма. Мутаций, зафиксированных ранее в Бразилии, на территории РФ обнаружено не было. В шестнадцати случаях выявлялись другие мутации, указано в сообщении Роспотребнадзора.
Ведомство продолжает держать ситуацию под контролем, подчеркивается в тексте.
Напомним, впервые случай инфицирования "британским" штаммом возбудителя в России зафиксировали еще в конце 2020 года. Роспотребнадзор официально проинформировал об этом 10 января, напоминает агентство "Интерфакс". В конце минувшего января в ведомстве заявили, что распространения в РФ этого вида штамма не наблюдается.
По данным специалистов, мутация COVID-19, выявленная ранее в ЮАР, способна поражать тех, кто уже переболел коронавирусом и даже поставил прививку. Как свидетельствуют исследования ученых Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, этот штамм обладает большей устойчивостью к антителам в плазме крови, взятой у доноров, перенесших заболевание.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|