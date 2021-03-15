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В России выявили «южноафриканский» штамм коронавируса


07:12
В России выявили «южноафриканский» штамм коронавирусаФото: vk.com

На территории РФ зафиксирован т.н. "южноафриканский" штамм коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, возбудитель выявили в рамках молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2.

В последнее время в России в этих целях собрали свыше 8,1 тыс. образцов. Материалы для исследования преимущественно брались у тех, кто возвратился из других стран, а также лиц, которые подлежали тестированию с учетом эпидемиологических рисков.

Как стало известно, специалисты в общей сложности смогли выявить двадцать восемь изолятов, относящихся к т.н. "британскому" варианту коронавируса, и два - "южноафриканского" штамма. Мутаций, зафиксированных ранее в Бразилии, на территории РФ обнаружено не было. В шестнадцати случаях выявлялись другие мутации, указано в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство продолжает держать ситуацию под контролем, подчеркивается в тексте.

Напомним, впервые случай инфицирования "британским" штаммом возбудителя в России зафиксировали еще в конце 2020 года. Роспотребнадзор официально проинформировал об этом 10 января, напоминает агентство "Интерфакс". В конце минувшего января в ведомстве заявили, что распространения в РФ этого вида штамма не наблюдается.

По данным специалистов, мутация COVID-19, выявленная ранее в ЮАР, способна поражать тех, кто уже переболел коронавирусом и даже поставил прививку. Как свидетельствуют исследования ученых Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, этот штамм обладает большей устойчивостью к антителам в плазме крови, взятой у доноров, перенесших заболевание.

Автор: Злата Богатова

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