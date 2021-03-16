Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Морж впервые замечен у берегов Ирландии

16.3.2021 07:41

Фото: amazonaws.com



Юная жительница Ирландии, прогуливаясь с отцом по берегу острова Валентия, заметила моржа.



Речь идет о первом случае, когда это животное появилось на территории страны, сообщает Independent.



Как стало известно, пятилетняя девочка во время прогулки обратила внимание на необычное животное. Отец ребенка Алан Хулихан, не сразу разглядевший бивни, первоначально принял моржа за тюленя.



По словам местных жителей, им показалось, что животное прыгнуло на камни менее чем в 50 метрах от них. По размерам замеченный у берегов Ирландии морж мог сравниться с коровой, отметил Хулихан. Мужчина также сообщил, что животное вскинуло плавник, словно пыталось поприветствовать отца с дочкой.



Случившееся прокомментировал биолог Кевин Фланнери, являющийся руководителем местного океанариума. Специалист полагает, что морж мог пересечь Атлантический океан, уснув на айсберге. В прошлом подобное уже происходило с этими ластоногими, пояснил ученый.



Фланнери добавил, что морж сейчас выглядит уставшим и голодным. Поэтому биолог обратился к местному населению с просьбой постараться не беспокоить животное, чтобы дать ему возможность восстановить силы. Возможно, морж в будущем попробует возвратиться в Арктику, предположил директор океанариума.



Автор: Злата Богатова

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