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В Узбекистане уволили преподавателя, не захотевшую брать у студентов «дешевый» подарок
15.3.2021 16:21
Фото: wikimedia.org
Бухарский государственный университет
Руководство Бухарского госуниверситета приняло решение уволить преподавателя, которая выразила недовольство из-за слишком "дешевого", по ее мнению, подарка студентов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.
В ведомстве пояснили, что действия преподавателя не соответствует чести и социальному статусу учителя. Представители министерства при этом выразили благодарность студентам и пользователям соцсетей, распространившим информацию о случившемся.
Ранее в социальных сетях вызвала большой резонанс публикация переписки студента Бухарского университета с одним из преподавателей. Судя по материалам, выложенным в телеграм-канале Troluz, учащиеся собрали деньги, чтобы порадовать педагога подарком к 8 марта.
Однако сотрудница вуза, когда ей предложили забрать на кафедре букет и 200 тыс. сумов (около $19), категорически отказалась это сделать. Преподаватель при этом подчеркнула, что не намерена "пачкать свою репутацию мелочью". Она даже пригрозила студентам более жестко принимать экзамены.
Каждый из студентов скинулся по 13 тыс. сумов ($1,24). Отметив это, преподаватель заявила, что они слишком дешево ее оценили.
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