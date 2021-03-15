ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названы организаторы водной блокады Крыма
Названы организаторы водной блокады Крыма
В Приморье автоинспектор погиб от удара машины, отлетевшей после ДТП
В Приморье автоинспектор погиб от удара машины, отлетевшей после ДТП
«Чертаново» сделало заявление в связи с нападением на игрока «Локомотива»
«Чертаново» сделало заявление в связи с нападением на игрока «Локомотива»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России выявили «южноафриканский» штамм коронавирусаВ России выявили «южноафриканский» штамм коронавируса
Депутат бундестага назвал условие признания Крыма российскимДепутат бундестага назвал условие признания Крыма российским
Германия, Италия и Франция приостановили использование вакцины AstraZenecaГермания, Италия и Франция приостановили использование вакцины AstraZeneca
Навального удивила российская тюремная системаНавального удивила российская тюремная система
На Урале пять человек погибли в ДТПНа Урале пять человек погибли в ДТП

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Роман в стиле югенд (продолжение)Роман в стиле югенд (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Узбекистане уволили преподавателя, не захотевшую брать у студентов «дешевый» подарок


15.3.2021 16:21
Бухарский государственный университетФото: wikimedia.org
Бухарский государственный университет

Руководство Бухарского госуниверситета приняло решение уволить преподавателя, которая выразила недовольство из-за слишком "дешевого", по ее мнению, подарка студентов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

В ведомстве пояснили, что действия преподавателя не соответствует чести и социальному статусу учителя. Представители министерства при этом выразили благодарность студентам и пользователям соцсетей, распространившим информацию о случившемся.

Ранее в социальных сетях вызвала большой резонанс публикация переписки студента Бухарского университета с одним из преподавателей. Судя по материалам, выложенным в телеграм-канале Troluz, учащиеся собрали деньги, чтобы порадовать педагога подарком к 8 марта.

Однако сотрудница вуза, когда ей предложили забрать на кафедре букет и 200 тыс. сумов (около $19), категорически отказалась это сделать. Преподаватель при этом подчеркнула, что не намерена "пачкать свою репутацию мелочью". Она даже пригрозила студентам более жестко принимать экзамены.

Каждый из студентов скинулся по 13 тыс. сумов ($1,24). Отметив это, преподаватель заявила, что они слишком дешево ее оценили.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В России почти 7 млн человек получили вакцину от COVID-19В России почти 7 млн человек получили вакцину от COVID-19
В Казахстане при крушении Ан-26 погибли четыре человекаВ Казахстане при крушении Ан-26 погибли четыре человека
Минтруд может отменить выплаты детских пособий «подозрительно бедным» семьямМинтруд может отменить выплаты детских пособий «подозрительно бедным» семьям
На Гавайях из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуациюНа Гавайях из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию
Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы TwitterРоскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru