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В Брюсселе могут начать переговоры о закупке «Спутника V»


13:21
В Брюсселе могут начать переговоры о закупке «Спутника V»Фото: wildrome.ru

Правительства стран Европейского союза намереваются начать переговоры с Россией о закупке антикоронавирусног препарата "Спутник V".

Об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на чиновника из Брюсселя, деятельность которого связана с кампанией по вакцинации.

Как пояснил источник, взаимодействующий с производителями вакцин от имени ЕС, для официального запуска переговоров о поставках препарата нужны запросы от четырех стран.

Ранее российскую вакцину уже начали использовать в Венгрии и Словакии, сохраняется заинтересованность к препарату в Чехии. Власти Италии допускают возможность производства "Спутника V" на специальном биореакторе на заводе ReiThera под Римом, который является крупнейшим в стране.

К настоящему времени Евросоюз уже успел оформить соглашения с шестью компаниями, производящими вакцины. Одобрены к использованию четыре препарата. При этом кампания по вакцинации сталкивается со сложностями из-за периодически возникающих производственных сбоев.

Ранее первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал ошибочной стратегию Европейского союза по вакцинации от COVID-19. В частности, он указал на недостатки, касающиеся процесса заказа препаратов.

Автор: Злата Богатова

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