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Тиммерманс назвал ошибочной стратегию ЕС по вакцинации
09:45
Фото: faz.net
Ошибочной назвал стратегию Европейского союза по вакцинации от COVID-19 первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
В опубликованном сегодня интервью газете Der Tagesspiegel он указал на недостатки, касающиеся заказа препаратов.
По словам Франса Тиммерманса, в ходе заказа вакцин от коронавируса ошибки допускались как Брюсселем, так и государствами, входящими в сообщество. Замглавы Еврокомиссии при этом подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после окончания пандемии. Пока еще рано судить, что "сделали не так, а что было сделано правильно", констатировал политик.
Замглавы Еврокомиссии отметил, что несомненно верным было решение об оформлении совместного заказа препаратов. Однако подобное соглашение являлось более выгодным для богатых стран, добавил Тиммерманс.
Ранее руководство Австрии, Болгарии, Латвии, Словении и Чехии потребовало проведения саммита ЕС по вопросам распределения вакцин от COVID-19. Как указывалось в официальном обращении, направленном в Брюссель, препараты необходимо направлять в страны Евросоюза пропорционально численности населения.
Власти пяти стран также подвергли критике механизм, который допускал тайное проведение дополнительных сделок на поставку вакцин. Подобные соглашения могли заключаться между фармацевтическими компаниями и некоторыми государствами ЕС. В письме подчеркивалось, что такого рода схема способна спровоцировать нехватку препарата в других странах европейского сообщества.
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