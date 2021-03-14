|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Правительство Ставрополья после ареста зампреда отправили в отставку
11:17
Фото: bloknot-stavropol.ru
Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял решение об отставке правительства региона после того, как был задержан зампред кабмина Александр Золотарев.
Как стало известно, чиновника обвиняют во взяточничестве.
После того, как Александр Золотарев был арестован по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, правительство Ставрополья было отправлено в отставку. Объявив о своем решении, глава региона Владимир Владимиров подчеркнул, что не может и не будет "мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди". Губернатор высказался в своем Instagram.
Владимиров назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной и требующей "решительных действий". По его словам, необходимо сохранять "курс на очищение краевой власти". Никто не имеет права "с него сворачивать, и потому в ходе сегодняшней планерки он отправил в отставку региональное правительство.
Губернатор пояснил, что все члены краевого правительства "пока продолжают работать с приставками и.о." Назначения в будущем будут осуществляться лишь по итогам проведенной правоохранительными органами антикоррупционной проверки в отношении каждого конкретного кандидата, отметил Владимиров.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|