ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Байкале запустили изучающий историю Вселенной нейтринный телескоп
На Байкале запустили изучающий историю Вселенной нейтринный телескоп
В Москве на форуме задержали Яшина и Ройзмана
В Москве на форуме задержали Яшина и Ройзмана
В России почти 7 млн человек получили вакцину от COVID-19
В России почти 7 млн человек получили вакцину от COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Правительство Ставрополья после ареста зампреда отправили в отставкуПравительство Ставрополья после ареста зампреда отправили в отставку
Названы организаторы водной блокады КрымаНазваны организаторы водной блокады Крыма
Зюганов предложил установить налог для «подозрительно богатых»Зюганов предложил установить налог для «подозрительно богатых»
СМИ: В Лондоне ведется расследование в отношении жены АсадаСМИ: В Лондоне ведется расследование в отношении жены Асада
В Приморье автоинспектор погиб от удара машины, отлетевшей после ДТПВ Приморье автоинспектор погиб от удара машины, отлетевшей после ДТП

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Роман в стиле югенд (продолжение)Роман в стиле югенд (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Правительство Ставрополья после ареста зампреда отправили в отставку


11:17
Владимир ВладимировФото: bloknot-stavropol.ru
Владимир Владимиров

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял решение об отставке правительства региона после того, как был задержан зампред кабмина Александр Золотарев.

Как стало известно, чиновника обвиняют во взяточничестве.

После того, как Александр Золотарев был арестован по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, правительство Ставрополья было отправлено в отставку. Объявив о своем решении, глава региона Владимир Владимиров подчеркнул, что не может и не будет "мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди". Губернатор высказался в своем Instagram.

Владимиров назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной и требующей "решительных действий". По его словам, необходимо сохранять "курс на очищение краевой власти". Никто не имеет права "с него сворачивать, и потому в ходе сегодняшней планерки он отправил в отставку региональное правительство.

Губернатор пояснил, что все члены краевого правительства "пока продолжают работать с приставками и.о." Назначения в будущем будут осуществляться лишь по итогам проведенной правоохранительными органами антикоррупционной проверки в отношении каждого конкретного кандидата, отметил Владимиров.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Тиммерманс назвал ошибочной стратегию ЕС по вакцинацииТиммерманс назвал ошибочной стратегию ЕС по вакцинации
В Токио предложили пригрозить Москве блокадой Южных КурилВ Токио предложили пригрозить Москве блокадой Южных Курил
На МКС продолжается утечка воздухаНа МКС продолжается утечка воздуха
На Кубани пьяного полицейского подозревают в смертельном ДТПНа Кубани пьяного полицейского подозревают в смертельном ДТП
В Казахстане при крушении Ан-26 погибли четыре человекаВ Казахстане при крушении Ан-26 погибли четыре человека

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru