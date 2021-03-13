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В Словакии женщина умерла после прививки AstraZeneca


13.3.2021 10:06
В Словакии женщина умерла после прививки AstraZenecaФото: smi2.net

Жительница Словакии скончалась после того, как получила первую дозу прививки против коронавируса AstraZeneca.

38-летняя учительница вакцинировалась в середине минувшего февраля, сообщает Словацкое телевидение.

Как стало известно, вскоре после введения первой дозы препарата у пациентки возникли побочные реакции. Женщина жаловалась на сильную головную боль и неприятные ощущения в суставах. Самочувствие учительницы ухудшалось, спустя неделю ее пришлось госпитализировать.

В момент поступления в больницу врачи оценивали состояние пациентки как тяжелое. Специалисты пытались спасти женщину, однако их усилия не принесли результатов. После смерти учительницы ее отец начал высказывать обвинения в адрес производителей вакцины и потребовал от властей страны прекратить применение этого препарата.

Смертельный случай также был зафиксирован в Хорватии, где после вакцинации препаратом AstraZeneca скончалась 91-летняя пациентка. Причиной смерти, по предварительным данным, стали последствия легочной эмболии, передает канал HRT.

Напомним, ранее в AstraZeneca отреагировали на панику из-за побочных реакций. Представители британо-шведской фармакологической компании заявили, что у людей, вакцинированных от коронавируса препаратом их производства, нет повышенного риска эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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