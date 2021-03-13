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Зюганов предложил установить налог для «подозрительно богатых»
16:28
Фото: ozersk74.press
В России стоило бы ввести повышенный налог для "подозрительно богатых", заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
Политик прокомментировал предложение Минтруда об отмене выплат некоторым семьям с детьми в своем Telegram-канале.
Геннадий Зюганов отреагировал на инициативу Минтруда ограничить выплаты пособий нуждающимся семьям. Глава Коммунистической партии выступил с предложением установить повышенный налог для "подозрительно богатых" граждан.
По мнению лидера КПРФ, следует ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, согласно которой незаконное обогащение признается уголовно наказуемым деянием.
Ранее появилась информация о том, что Минтруд может ограничить выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, которые являются "подозрительно бедными". Речь шла о тех, чей официальный заработок довольно низкий, однако имеется некоторое имущество, в частности, несколько автомобилей или суммы на банковских счетах.
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