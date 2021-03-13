ИнтерНовости - новости в стране и мире
Дерипаска построил новый дом сибирской отшельнице Лыковой
Дерипаска построил новый дом сибирской отшельнице Лыковой
На МКС продолжается утечка воздуха
На МКС продолжается утечка воздуха
В Петербурге вместе с чучелом на масленичном костре сожгут «черное сердце»
В Петербурге вместе с чучелом на масленичном костре сожгут «черное сердце»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Зюганов предложил установить налог для «подозрительно богатых»Зюганов предложил установить налог для «подозрительно богатых»
Тиммерманс назвал ошибочной стратегию ЕС по вакцинацииТиммерманс назвал ошибочной стратегию ЕС по вакцинации
Глава Госдепа осудил задержания участников форума «Муниципальная Россия»Глава Госдепа осудил задержания участников форума «Муниципальная Россия»
В России почти 7 млн человек получили вакцину от COVID-19В России почти 7 млн человек получили вакцину от COVID-19
Во Франции задержали подростков, планировавших терактыВо Франции задержали подростков, планировавших теракты

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Роман в стиле югенд (продолжение)Роман в стиле югенд (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Зюганов предложил установить налог для «подозрительно богатых»


16:28
Зюганов предложил установить налог для «подозрительно богатых»Фото: ozersk74.press

В России стоило бы ввести повышенный налог для "подозрительно богатых", заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Политик прокомментировал предложение Минтруда об отмене выплат некоторым семьям с детьми в своем Telegram-канале.

Геннадий Зюганов отреагировал на инициативу Минтруда ограничить выплаты пособий нуждающимся семьям. Глава Коммунистической партии выступил с предложением установить повышенный налог для "подозрительно богатых" граждан.

По мнению лидера КПРФ, следует ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, согласно которой незаконное обогащение признается уголовно наказуемым деянием.

Ранее появилась информация о том, что Минтруд может ограничить выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, которые являются "подозрительно бедными". Речь шла о тех, чей официальный заработок довольно низкий, однако имеется некоторое имущество, в частности, несколько автомобилей или суммы на банковских счетах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Россию на «Евровидении-2021» представит певица ManizhaРоссию на «Евровидении-2021» представит певица Manizha
Задержан мужчина, взявший в заложники сотрудницу микрофинансовой компании в СеверодвинскеЗадержан мужчина, взявший в заложники сотрудницу микрофинансовой компании в Северодвинске
В Пензенской области подросток планировал теракт в школеВ Пензенской области подросток планировал теракт в школе
Глава Минздрава Словакии покидает пост из-за скандала со «Спутником V»Глава Минздрава Словакии покидает пост из-за скандала со «Спутником V»
Министр культуры Крыма выругалась матом в прямом эфиреМинистр культуры Крыма выругалась матом в прямом эфире

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru