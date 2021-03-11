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Минтруд может отменить выплаты детских пособий «подозрительно бедным» семьям
11:31
Фото: vk.com
Минтруд РФ выступил с предложением изменить порядок начисления выплат детских пособий, сообщает "Коммерсантъ".
В ведомстве рассчитывают сделать более эффективной помощь малоимущим семьям, в которых воспитываются дети возраста от трех до семи лет.
Минтруд предложил скорректировать выплаты детских пособий "подозрительно бедным" семьям. Речь идет о тех, чей официальный заработок довольно низкий, однако имеется некоторое имущество, в частности, несколько автомобилей или суммы на банковских счетах.
На текущий момент на помощь от государства могут рассчитывать семьи, белые доходы которых не превышают черту бедности, установленную в конкретном субъекте. В результате выплаты получают граждане с серыми или явно высокими доходами. В сложившейся ситуации возникло предложение скорректировать размер помощи, выделяемой "подозрительно бедным" семьям.
В случае, если правила получения пособий будут изменены, семья, имеющая несколько домов площадью более 40 кв. м на человека, уже не сможет считаться бедной. В эту категорию не попадут и те, кто обладает тремя автомобилями или новыми джипами.
При этом на выплаты смогут рассчитывать семьи, у которых во владении одновременно есть квартира, дача, гараж, новый легковой автомобиль, трактор и мотоцикл, а также сбережения в размере не более 200 тыс. руб.
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