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Минтруд может отменить выплаты детских пособий «подозрительно бедным» семьям


11:31
Минтруд может отменить выплаты детских пособий «подозрительно бедным» семьямФото: vk.com

Минтруд РФ выступил с предложением изменить порядок начисления выплат детских пособий, сообщает "Коммерсантъ".

В ведомстве рассчитывают сделать более эффективной помощь малоимущим семьям, в которых воспитываются дети возраста от трех до семи лет.

Минтруд предложил скорректировать выплаты детских пособий "подозрительно бедным" семьям. Речь идет о тех, чей официальный заработок довольно низкий, однако имеется некоторое имущество, в частности, несколько автомобилей или суммы на банковских счетах.

На текущий момент на помощь от государства могут рассчитывать семьи, белые доходы которых не превышают черту бедности, установленную в конкретном субъекте. В результате выплаты получают граждане с серыми или явно высокими доходами. В сложившейся ситуации возникло предложение скорректировать размер помощи, выделяемой "подозрительно бедным" семьям.

В случае, если правила получения пособий будут изменены, семья, имеющая несколько домов площадью более 40 кв. м на человека, уже не сможет считаться бедной. В эту категорию не попадут и те, кто обладает тремя автомобилями или новыми джипами.

При этом на выплаты смогут рассчитывать семьи, у которых во владении одновременно есть квартира, дача, гараж, новый легковой автомобиль, трактор и мотоцикл, а также сбережения в размере не более 200 тыс. руб.

Автор: Злата Богатова

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