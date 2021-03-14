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На МКС скоро полетит космонавт Анна Кикина
14.3.2021 15:13
Фото: vk.com
В ближайшем будущем на МКС отправится Анна Кикина, которая является сейчас единственной женщиной в российском отряде космонавтов.
Руководитель Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал об этом в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
По словам Павла Власова, межведомственная комиссия уже приняла решение, согласно которому на МКС вскоре отправится Анна Кикина. При этом в ЦПК не рассматривался вариант ее отправки на станцию вместо актрисы, которая должна была отправиться в экспедицию для съемок художественного фильма.
Ранее пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" объявила о том, что для кинокартины с рабочим названием "Вызов" уже отобрали двадцать финалисток. Предполагалось, что Анна Кикина отправится в космос в 2022 году, однако в течение последнего времени, несмотря на планы "Роскосмоса" более активно задействовать женщин, к экспедициям утверждались лишь мужчины.
36-летняя Анна Кикина родилась в Новосибирске. С отличием окончила Новосибирскую госакадемию водного транспорта по специальности "Защита в чрезвычайных ситуациях" и получила диплом инженера-гидротехника. Позднее смогла в том же вузе защитить еще один диплом, став экономистом-менеджером.
В состав отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" Анна Кикина вошла в сентябре 2016 года. Является мастером спорта по полиатлону и рафтингу. В прошлом входила в сборну России по рафтингу. В 2011 году завоевала серебро на "Лыжне России". В общей сложности успела выполнить уже более полутора сотен прыжков с парашютом.
На текущий момент в космических экспедициях успели побывать четыре россиянки - Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. В последний раз это происходило в период 2014-2015 годов.
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