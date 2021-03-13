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Глава Госдепа осудил задержания участников форума «Муниципальная Россия»
09:18
Фото: smi2.net
Госсекретарь Соединенных Штатов отреагировал на задержания, которые происходили в Москве во время съезда "Объединенных демократов".
В своем комментарии Энтони Блинкен обратился к властям РФ с призывом "положить конец преследованию" тех, кого он назвал "независимыми голосами".
Госсекретарь США Энтони Блинкен с осуждением отреагировал на задержание участников форума "Объединенных демократов", который проводился в Москве. По его словам, "российские власти на сомнительных основаниях задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков". Глава Госдепа высказался в своем Twitter.
Прокомментировав события в Москве, глава американского ведомства призвал руководство РФ "положить конец преследованию" лиц, являющихся, по его словам, "независимыми голосами".
По уточненным данным, накануне полиция задержала около двухсот участников форума, пытавшихся провести публичное мероприятие. Как заявили в столичном главке МВД, представители общественной организации при этом нарушали установленные санитарно-эпидемиологические требования. Значительное количество собравшихся в гостинице "Измайлово Дельта" не имели при себе средств индивидуальной защиты.
В полиции также отметили, что среди участников форума находились представители организации, деятельность которой ранее официально признали нежелательной в России.
Напомним, в числе задержанных вчера, в частности, оказались муниципальный депутат Илья Яшин, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, петербургский депутат Максим Резник. Им грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Спустя несколько часов задержанных отпустили из полиции.
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