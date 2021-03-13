|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Во Франции задержали подростков, планировавших теракты
13.3.2021 22:02
Фото: akipress.org
Правоохранительные органы Франции задержали двух подростков по подозрению в подготовке террористических актов, передает Le Parisien.
Со ссылкой на источник в полиции отмечается, что юношей могут обвинить в создании преступной группировки.
Как пояснили представители правоохранительных органов Франции, задержанным 17 и 18 лет. Полицейские вышли на них в рамках антитеррористических расследований.
Подросткам в скором времени могут предъявить обвинение по статье об "организации преступного сообщества с целью терроризма". Какие-либо уточняющие сведения о личности задержанных и их мотивах пока не приводятся. Известно лишь, что один из подростков был оставлял сообщения о "возмездии" в Telegram-канале, где высказывались различные идеи радикальной направленности.
Ранее сообщалось о задержании юного жителя Пензенской области, который из-за неприязни и враждебности к своим одноклассникам и педагогам намеревался устроить стрельбу в образовательном учреждении.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|