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На МКС продолжается утечка воздуха
13.3.2021 20:21
Фото: supergran.ru
Пока не удалось полностью устранить утечку воздуха на Международной космической станции (МКС).
Ранее были проведены мероприятия по герметизации двух трещин, выявленных в промежуточной камере модуля "Звезда" российского сегмента.
О ситуации на борту МКС российские космонавты рассказали во время переговоров с Землей, которые транслировало американское агентство NASA. Очередной сеанс связи с Центром управления полетами (ЦУП) состоялся в субботу, 13 марта.
Как сообщил космонавт Сергей Рыжиков, в промежуточной камере модуля "Звезда" отмечается падение давления. Сейчас показатель составляет 678 мм ртутного столба, днем ранее он был зафиксирован на отметке 730 мм.
Об утечке воздуха на МКС впервые стало известно еще в сентябре 2019 года. Впоследствии космонавтами были выявлены две трещины в корпусе модуля "Звезда". 5 марта 2021 года члены экипажа смогли загерметизировать первую трещину, 10 марта — вторую.
Ранее в "Роскосмосе" заявили, что выявленная утечка является незначительной и почти не улавливается приборами. В госкорпорации также прокомментировали публикации в СМИ о возможных причинах появления дефекта. Предположения о неком внешнем воздействии российские специалисты сочли преждевременными.
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