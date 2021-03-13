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На Байкале запустили изучающий историю Вселенной нейтринный телескоп


13.3.2021 11:14
На Байкале запустили изучающий историю Вселенной нейтринный телескопФото: infobae.com

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков запустил нейтринный телескоп Baikal-GVD, погруженный в озеро Байкал и являющийся крупнейшим в северном полушарии.

Церемония состоялась накануне, 12 марта, передает агентство "Интерфакс".

По словам министра, в этом международном проекте были объединены "наши лучшие ученые институты, университеты". Выступая на церемонии открытия, Валерий Фальков подчеркнул, что речь идет не только о научных открытиях, но и привлечении в науку молодого поколения.

Участниками церемонии запуска также стали глава Иркутской области Игорь Кобзев, руководитель Объединенного института ядерных исследований, академик РАН Григорий Трубников, директор Института ядерных исследований РАН Максим Либанов, ректор Иркутского государственного университета Александр Шмидт и ряд других отечественных ученых.

Фальков и Трубников на льду лагеря нейтринного телескопа подписали меморандум о совместном развитии проекта Baikal-GVD, проведения экспериментальных исследований в сфере нейтринной астрофизики высоких энергий, физики нейтрино и нейтринной астрономии.

Работы по созданию этого нейтринного телескопа стартовали около десяти лет назад. Телескоп объемом около кубического километра находится в толще воды. Baikal-GVD состоит из кластеров - самостоятельных структурных единиц.

Проект нейтринного телескопа осуществляется крупной международной коллаборацией, включающей в себя Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, МГУ им. Ломоносова и Иркутский университет.

Автор: Злата Богатова

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