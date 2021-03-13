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В Мексике более 10 человек погибли в ДТП с автобусом и бензовозом
13.3.2021 08:15
Фото: nowthisviral.com
В результате столкновения рейсового автобуса и бензовоза на севере Мексики погибли как минимум одиннадцать человек.
Как передают зарубежные СМИ, трагическое происшествие случилось в штате Нуэво-Леон.
Смертельное ДТП зафиксировано на территории муниципалитета Салинас-Виктория. Пассажирский автобус, направлявшийся в город Монтеррей, попал в ДТП с бензовозом. По данным местных властей, от полученных ранений на месте ЧП скончались одиннадцать человек. Семеро были доставлены в ближайшие больницы с травмами различной степени.
Со ссылкой на пресс-службу регионального правительства уточняется, что бензовоз после столкновения загорелся. Полиция разыскивает водителя машины, который успел скрыться с места аварии.
Ранее стало известно об аварии в Индии, где автобус упал в ущелье. Жертвами происшествия стали восемь человек, одиннадцать пострадавших были экстренно госпитализированы.
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