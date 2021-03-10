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В Индии автобус упал в ущелье, погибли 8 человек
10.3.2021 15:13
Фото: persgroep.net
На севере Индии в результате падения пассажирского автобуса в ущелье погибли как минимум восемь человек.
Как сообщает телевизионный канал NDTV, в больницу после аварии доставили одиннадцать пострадавших.
Смертельное происшествие случилось на территории индийского штата Химачал-Прадеш. Со ссылкой на местную полицию отмечается, что в близлежащую больницу в округе Чамба были доставлены одиннадцать пострадавших.
Власти региона подтвердили сведения о восьми жертвах. Информации о том, что стало причиной автокатастрофы, пока нет. Правоохранительные органы ведут расследование.
Ранее следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело после гибели семьи из пяти человек в реке Раздольной. Трагедия произошла вечером 8 марта, когда жители города Уссурийска отправились всей семьей на рыбалку в Надеждинский район. Супруги с тремя детьми поехали на автомобиле Nissan Datsun в окрестности населенного пункта Тавричанка.
После того, как семья перестала выходить на связь, в ходе организованных поисков утром следующего дня было найдено тело матери. Женщина скончалась, предположительно, от переохлаждения, на берегу устья реки, возле полыньи, в которую провалилась машина. При последующем осмотре дна были обнаружены тела погибших детей, 2013, 2006 и 2007 г.р. Тело главы семьи ищут.
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