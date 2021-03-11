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В Совете ООН 45 стран призвали Россию освободить Навального
20:03
Фото: nbntv.me
В Совет ООН по правам человека с призывом освободить российского оппозиционера обратился представитель Польши от имени группы стран, передает Reuters.
Как стало известно, заявление поддержали сорок пять государств.
Целый ряд стран обратились в Совет ООН по правам человека в Женеве с призывом выпустить на свободу российского оппозиционера Алексея Навального. Среди государств, которые поддержали обращение, преимущественно европейские, а также Австралия, Канада и Япония.
В тексте, который был представлен делегатом из Польши, указано, что Москву призывают "к немедленному и безоговорочному освобождению" Алексея Навального. Кроме того, на свободу просят выпустить всех, кто был ранее "незаконно или произвольно задержанных", включая участников акций за право на свободу мирных собраний и объединений.
В этом обращении также выражается обеспокоенность в связи с числом задержанных во время мероприятий в поддержку Навального.
Ранее в МИД Китая назвали недопустимым вмешательство в дела РФ из-за Навального. Ситуация с оппозиционером представляет собой внутреннее дело России, подчеркивал официальный представитель китайского ведомства Ван Вэньбинь.
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