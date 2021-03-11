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Министр культуры Крыма выругалась матом в прямом эфире


11.3.2021 15:08
Министр культуры Крыма выругалась матом в прямом эфиреФото: muzteatr.net

Глава Министерства культуры Крыма Арина Новосельская позволила себе нецензурно выругаться во время совещания, которое было посвящено реализации федеральных целевых программ в регионе.

Прямая трансляция этого совещания велась в эфире крымского телевидения.

Как выяснилось позже, министр позволила себе употребить ненормативную лексику, когда у ее компьютера произошел технический сбой. В результате нецензурная реплика Арины Новосельской прервала речь главы региона Сергея Аксенова.

Призвав Арину Вадимовну успокоиться, глава Крыма незамедлительно отдал поручение вице-премьеру Михаилу Назарову, курирующему, в частности, Министерство культуры, организовать служебную проверку.

Неоднократно извинившись перед участниками совещания, Новосельская пояснила, что у нее произошел технический сбой - "машина отключилась".

45-летняя Арина Новосельская занимает пост главы регионального ведомства уже на протяжении семи лет. Она родилась на Урале, но в Крыму живет с раннего детства. Окончив Симферопольское музыкальное училище, продолжила обучение в Донецкой госконсерватории. Затем работала в музыкальных школах в качестве преподавателя.

В 2004 году Новосельская успешно защитила диссертацию "Эстетическое воспитание" и стала кандидатом педагогических наук. Спустя пять лет она пришла на госслужбу, занимая пост замминистра культуры Крыма. Позже Новсельская получила квалификацию магистра театрального искусства, после чего была назначена руководителем Крымского театра кукол.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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