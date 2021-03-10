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В Токио предложили пригрозить Москве блокадой Южных Курил
10:59
Фото: nstore.travel
Властям Японии стоит выразить "готовность и способность" заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами, на которые продолжает претендовать Токио.
С таким предложением выступил японский политолог, в прошлом занимавший дипломатические посты, Акио Каватао.
Статья Акио Каватао появилась на портале Newsweek Japan. По мнению автора, японскому руководству стоит выразить готовность блокировать проливы Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые РФ использует в целях снабжения "северных островов" (в Японии так называют Южные Курилы). По мнению политолога, подобные действия правительства будут способствовать тому, чтобы в Москве осознали "важность решения территориальной проблемы".
При этом Каватао пояснил, что Токио не следует спешить. Японии нужно дождаться ослабления "национальной мощи" России, как это случилось в период 1990-х годов. Однако в обозримом будущем вряд ли это произойдет, поэтому японским властям необходимо "собраться", рассчитывая на достаточно "долгий процесс".
В прошлом году в Японии вступили в силу новые правила оформления учебников. Юг Курил и еще два острова названы в них "исконными территориями". Согласно указанию японского правительства, в учебниках обществоведения для 3-6 классов так будут именоваться также Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), вопросы принадлежности которых Токио продолжает выяснять с руководством соответственно Китая и Южной Кореи.
В Москве на подобные действия японского руководства отреагировали с сожалением. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эту абсурдную формулировку в Москве сочли еще одной попыткой Токио начать "пропагандистскую раскрутку известной позиции по проблеме мирного договора".
Позиция нынешнего российского руководства заключается в том, что по итогам Второй мировой войны Южные Курилы стали частью СССР, поэтому Токио следует признать суверенитет РФ над этими землями.
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