ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Донбассе вновь ведутся бои
В Донбассе вновь ведутся бои
Букингемский дворец отреагировал на интервью Гарри и Меган
Букингемский дворец отреагировал на интервью Гарри и Меган
В Махачкале неизвестный стрелял по силовикам
В Махачкале неизвестный стрелял по силовикам
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Задержан мужчина, взявший в заложники сотрудницу микрофинансовой компании в СеверодвинскеЗадержан мужчина, взявший в заложники сотрудницу микрофинансовой компании в Северодвинске
В Махачкале неизвестный стрелял по силовикамВ Махачкале неизвестный стрелял по силовикам
В Токио предложили пригрозить Москве блокадой Южных КурилВ Токио предложили пригрозить Москве блокадой Южных Курил
В Донбассе вновь ведутся боиВ Донбассе вновь ведутся бои
В Киеве назвали «полной чушью» заявление КГБ Белоруссии о ввозе оружияВ Киеве назвали «полной чушью» заявление КГБ Белоруссии о ввозе оружия

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Роман в стиле югенд (продолжение)Роман в стиле югенд (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Токио предложили пригрозить Москве блокадой Южных Курил


10:59
В Токио предложили пригрозить Москве блокадой Южных КурилФото: nstore.travel

Властям Японии стоит выразить "готовность и способность" заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами, на которые продолжает претендовать Токио.

С таким предложением выступил японский политолог, в прошлом занимавший дипломатические посты, Акио Каватао.

Статья Акио Каватао появилась на портале Newsweek Japan. По мнению автора, японскому руководству стоит выразить готовность блокировать проливы Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые РФ использует в целях снабжения "северных островов" (в Японии так называют Южные Курилы). По мнению политолога, подобные действия правительства будут способствовать тому, чтобы в Москве осознали "важность решения территориальной проблемы".

При этом Каватао пояснил, что Токио не следует спешить. Японии нужно дождаться ослабления "национальной мощи" России, как это случилось в период 1990-х годов. Однако в обозримом будущем вряд ли это произойдет, поэтому японским властям необходимо "собраться", рассчитывая на достаточно "долгий процесс".

В прошлом году в Японии вступили в силу новые правила оформления учебников. Юг Курил и еще два острова названы в них "исконными территориями". Согласно указанию японского правительства, в учебниках обществоведения для 3-6 классов так будут именоваться также Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), вопросы принадлежности которых Токио продолжает выяснять с руководством соответственно Китая и Южной Кореи.

В Москве на подобные действия японского руководства отреагировали с сожалением. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эту абсурдную формулировку в Москве сочли еще одной попыткой Токио начать "пропагандистскую раскрутку известной позиции по проблеме мирного договора".

Позиция нынешнего российского руководства заключается в том, что по итогам Второй мировой войны Южные Курилы стали частью СССР, поэтому Токио следует признать суверенитет РФ над этими землями.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

США: Россия и Китай распространяют вакцину ради политических целейСША: Россия и Китай распространяют вакцину ради политических целей
Песков прокомментировал сравнение вакцины «Спутник V» с русской рулеткойПесков прокомментировал сравнение вакцины «Спутник V» с русской рулеткой
В Донбассе вновь ведутся боиВ Донбассе вновь ведутся бои
UFC организует бой-реванш Яна и СтерлингаUFC организует бой-реванш Яна и Стерлинга
В Киеве назвали «полной чушью» заявление КГБ Белоруссии о ввозе оружияВ Киеве назвали «полной чушью» заявление КГБ Белоруссии о ввозе оружия

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru