Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Донбассе вновь ведутся бои

10.3.2021 19:39

Фото: vk.com



Бои между бойцами ВС Украины и Народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) вновь начались в районе населенного пункта Михайловка (Золотое-5).



Соответствующее заявление сделал Андрей Марочко, в прошлом являвшийся официальным представителем местного ополчения.



В своем телеграм-канале Андрей Марочко разместил видеокадры, на которых можно услышать звуки интенсивной стрельбы. Она сейчас ведется в районе Михайловки из разного вооружения. Как пояснил экс-представитель ополченцев, украинские военные применяют гранатометы и стрелковое оружие.



По словам Марочко, в зоне обстрела находится школа. Со ссылкой на свидетельства местного населения он пояснил, что значительное количество пуль рикошетит от стен зданий.



Власти ЛНР заявили, что в результате возобновившихся обстрелов со стороны ВСУ один ополченец получил ранение. Силам Народной милиции самопровозглашенной республики к настоящему времени удалось подавить огневые точки ВСУ, используя вооружение, которое не было запрещено Минскими соглашениями, передает РИА Новости.



Конфликт на территории Донбасса не прекращается уже на протяжении семи лет. В результате боевых действий погибли порядка 13 тыс. человек. Способы урегулирования обстановки в регионе продолжают обсуждают в формате встреч контактной группы, которые организуют в столице Белоруссии - Минске.



Представители сторон в прошлом уже оформляли ряд документов, которые были направлены на разрешение конфликта, однако перестрелки продолжаются.



На прошлой неделе в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в результате снайперского обстрела погиб сотрудник МВД. Представители правоохранительных органов были атакованы украинскими военными в районе города Ясиноватая, когда эвакуировали детей, оказавшихся на линии соприкосновения на территории промзоны.



Автор: Злата Богатова

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