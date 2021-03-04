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В Донбассе снайпер застрелил полицейского, эвакуировавшего детей


4.3.2021 14:39
В Донбассе снайпер застрелил полицейского, эвакуировавшего детейФото: voenkor.info

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в результате снайперского обстрела погиб сотрудник МВД.

Представители правоохранительных органов были атакованы украинскими военными в районе города Ясиноватая.

Как указано в сообщении пресс-службы МВД ДНР, сотрудник ведомства был убит в результате снайперского обстрела противника. Инцидент зафиксирован в минувшую среду, 3 марта. По данным ведомства, украинские снайперы открыли огонь по следственно-оперативной группе, которая в тот момент находилась близ города Ясиноватая.

Военнослужащими ДНР были обнаружены дети, оказавшиеся на линии соприкосновения в районе Ясиноватской промзоны. Для эвакуации несовершеннолетних, находившихся между позициями, туда направили сотрудников МВД.

В процессе спасательной операции украинский снайпер смертельно ранил младшего сержанта полиции. Эвакуация была прервана. Местонахождение детей остается неизвестным, отмечает ведомство. В МВД пояснили, что ранее подобные инциденты, когда несовершеннолетние заходили на линию разграничения войск, фиксировались уже не раз. Все случаи такого рода пресекались полицейскими.

В ВС Украины информировали о ранении их бойца в результате обстрела в окрестностях населенного пункта Причепиловка. По данным украинской стороны, применялись стрелковое оружие и подствольный гранатомет. Пресс-служба украинской Оперативно-тактической группировки "Север" позднее уточнила, что бойца госпитализировали. Состояние военнослужащего врачи сейчас оценивают как удовлетворительное.

Автор: Злата Богатова

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