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Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter
10.3.2021 15:35
Фото: vk.com
Для российских пользователей с этого дня, 10 марта, будет замедлена скорость работы сервиса микроблогов Twitter.
Соответствующее заявление распространил Роскомнадзор.
В среду, 10 марта 2021 года, Роскомнадзор (РКН) проинформировал о начале первичного замедления скорости работы Twitter для российских пользователей. Причиной таких мер стал отказ администрации социальной сети выполнять требования законодательства РФ.
Как стало известно, в рамках первого этапа предполагается понизить скорость доступа к Twitter с половины компьютеров и всех мобильных устройств в РФ. Подобные меры в нашей стране будут применяться впервые.
В зависимости от дальнейшего развития ситуации Роскомнадзор может полностью блокировать доступ к сервису.
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