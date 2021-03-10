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На Гавайях из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию
10.3.2021 04:17
Фото: sixdegreesnews.org
Власти американского штата Гавайи объявили экстренную эвакуацию из-за угрозы "неминуемого прорыва" дамбы Каупакалуа, расположенной в округе Мауи.
Причиной потенциально аварийной ситуации стал продолжительные ливни, передают зарубежные СМИ.
Как указывается в сообщении агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями штата, которое было опубликовано на его официальном сайте, дома предписано покинуть всем, кто проживает "ниже по течению от дамбы Каупакалуа в районе Хайку".
Местные власти информируют, что уже начали действовать несколько эвакуационных центров. Ранее также было принято решение о закрытии всех парков на территории округа Мауи.
По данным телекомпании CNN, в местной метеорологической службе прогнозируют в случае разрушения дамбы опасные для жизни людей наводнения, способные причинить значительный ущерб инфраструктуре округа.
В январе 2019 года в Бразилии произошла авария на дамбе, сдерживавшей воду с отходами металлургических предприятий. По официальным данным, погибшими в результате прорыва были признаны 248 человек, еще 22 числятся без вести пропавшими.
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