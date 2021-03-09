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Вынесли приговор по делу об убийстве посла России в Турции


9.3.2021 18:04
Вынесли приговор по делу об убийстве посла России в ТурцииФото: vk.com

В Анкаре огласили приговор по делу о покушении на посла РФ Андрея Карлова, убитого в конце 2016 года.

Перед судом предстали не все обвиняемые - девять человек продолжают числиться в розыске, сообщает РИА Новости.

Как стало известно, трое обвиняемых получили по два пожизненных срока, еще двое - по одному. Пять человек суд оправдал. Вердикт был вынесен Вторым уголовным судом Анкары по особо тяжким преступлениям. В общей сложности по этому делу проходило двадцать восемь обвиняемых, однако девять пока еще продолжают числиться в розыске.

В числе тех, кто был осужден, экс-сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции. По версии правоохранительных органов, один из них - Шахин Согют - являлся куратором исполнителя покушения. Кроме того, к ответственности привлекли бывшего представителя полиции Ахмета Кылычарслана и Вехби Кюршада Акалына, ранее руководившего отделом по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции.

В Андрея Карлова стреляли 19 декабря 2016 года, когда российский дипломат выступал на торжественной церемонии по случаю открытия фотовыставки в Анкаре. Экспозиция была совместно подготовлена посольством РФ в турецкой столице и администрацией района Чанкая. Покушавшийся на посла сотрудник турецкой службы безопасности Мевлют Алтынташ был застрелен сразу после преступления.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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