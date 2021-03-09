Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вынесли приговор по делу об убийстве посла России в Турции

9.3.2021 18:04

Фото: vk.com



В Анкаре огласили приговор по делу о покушении на посла РФ Андрея Карлова, убитого в конце 2016 года.



Перед судом предстали не все обвиняемые - девять человек продолжают числиться в розыске, сообщает РИА Новости.



Как стало известно, трое обвиняемых получили по два пожизненных срока, еще двое - по одному. Пять человек суд оправдал. Вердикт был вынесен Вторым уголовным судом Анкары по особо тяжким преступлениям. В общей сложности по этому делу проходило двадцать восемь обвиняемых, однако девять пока еще продолжают числиться в розыске.



В числе тех, кто был осужден, экс-сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции. По версии правоохранительных органов, один из них - Шахин Согют - являлся куратором исполнителя покушения. Кроме того, к ответственности привлекли бывшего представителя полиции Ахмета Кылычарслана и Вехби Кюршада Акалына, ранее руководившего отделом по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции.



В Андрея Карлова стреляли 19 декабря 2016 года, когда российский дипломат выступал на торжественной церемонии по случаю открытия фотовыставки в Анкаре. Экспозиция была совместно подготовлена посольством РФ в турецкой столице и администрацией района Чанкая. Покушавшийся на посла сотрудник турецкой службы безопасности Мевлют Алтынташ был застрелен сразу после преступления.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 144

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 9.3.2021 12:03 Скончалась автор детективов Татьяна Полякова

Скончалась автор детективов Татьяна Полякова 8.3.2021 12:53 Меган Маркл обвинила Британскую королевскую семью в расизме

Меган Маркл обвинила Британскую королевскую семью в расизме 8.3.2021 10:50 Посольство РФ прокомментировало сообщения о крушении вертолета с россиянами в ЦАР

Посольство РФ прокомментировало сообщения о крушении вертолета с россиянами в ЦАР 7.3.2021 22:04 СМИ: Принц Гарри «объявил войну» своей семье

СМИ: Принц Гарри «объявил войну» своей семье 7.3.2021 18:09 В Таиланде моряк спас котят с горящего корабля