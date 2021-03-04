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Турецкий генерал погиб при крушении армейского вертолета


06:39
Турецкий генерал погиб при крушении армейского вертолетаФото: kapital.kz

Жертвами авиакатастрофы на востоке Турции, по уточненным данным, стали одиннадцать человек.

В числе погибших - генерал Осман Эрбаш, командовавший 8-м корпусом сухопутных войск страны, передают турецкие СМИ.

Первоначально местные власти сообщали о девяти погибших, но затем сведения о крушении армейского вертолета были уточнены. Как указано на официальном сайте Министерства обороны Турции, жертвами аварии стали одиннадцать военнослужащих.

Обстоятельства трагического происшествия сейчас выясняют специалисты. Предположительно, причиной катастрофы могли стать крайне неблагоприятные погодные условия.

По данным ряда источников, погибший генерал Осман Эрбаш в прошлом входил в число испытателей турецких ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Не так давно они успешно использовались военными Азербайджана во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Кроме того, турецкий военачальник принимал участие в создании стратегии для Баку. Она стала руководством и для военных советников Турции, которые помогали Азербайджану в противостоянии с военными Армении, сообщают СМИ со ссылкой на телеграм-канал WarGonzo.

Автор: Злата Богатова

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