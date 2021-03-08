Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубани пьяного полицейского подозревают в смертельном ДТП

8.3.2021 12:22

Фото: vk.com



В результате дорожной аварии в городе Тихорецке погибли два человека, женщина и ребенок с травмами доставлены в больницу, передает ТАСС.



По предварительным данным, виновником смертельного ДТП может быть сотрудник полиции, который в момент происшествия был пьян.



Авария произошла накануне вечером, 7 марта, когда 25-летний полицейский на своей машине Opel ехал по улице Гражданской. Сев за руль пьяным, он превысил скорость и пытался выехать на перекресток с улицей Гоголя, предварительно не убедившись в безопасности этого маневра.



По данным регионального СУ СКР, в результате действий водителя Opel столкнулся с автомобилем Lada Samara, которым управлял 44-летний мужчина. Машина ехала по улице Гоголя, в ней в тот момент находилось трое пассажиров: 46-летний мужчина, 34-летняя женщина и пятилетний мальчик.



Жертвами ДТП стали водитель и пассажир Lada Samara. В больницу с травмами после аварии были доставлены женщина и ребенок. Сведений о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало.



В отношении сотрудника полиции, являющегося водителем линейного отдела ОМВД РФ на станции Казанская, уже возбудили уголовное дело. Наказание по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее за собой по неосторожности гибель двух или более человек, совершенное лицом в состоянии опьянения) предполагает до пятнадцати лет лишения свободы. Предполагаемый виновник аварии задержан, решается вопрос об его аресте.



Ранее сообщалось о трагедии под Самарой, где семь человек погибли в ДТП с фурой. Жертвами столкновения стали все, кто находился в легковом автомобиле. В региональных СМИ появились сообщения о том, что в аварии погибла компания молодых людей, в том числе, две девушки. По предварительным данным, водитель Volkswagen мог допустить выезд на встречную полосу, врезавшись в фуру Isuzu.



Автор: Злата Богатова

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