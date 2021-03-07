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Под Самарой 7 человек погибли в ДТП с фурой
11:09
Фото: vk.com
Смертельная авария произошла на трассе Волжский - Курумоч, передает ТАСС.
В результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли семь человек, сообщается со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
По предварительным данным, причиной аварии могли стать действия водителя легкового автомобиля, который допустил выезд на встречную полосу. Мужчина в ДТП получил смертельные ранения и погиб на месте.
В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области уточнили, что происшествие зафиксировано в 05:50 по местному времени на автотрассе Волжский - Курумоч.
По информации регионального МЧС, столкнулись фура Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. Водитель грузовика в результате ЧП не пострадал. В мероприятиях по ликвидации последствий аварии задействовано более сорока человек, привлечено шестнадцать единиц техники. Сотрудникам МЧС пришлось использовать спецоборудование, чтобы деблокировать пострадавших из поврежденной машины.
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