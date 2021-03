Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter NYT: США готовят серию кибератак на Россию

11:50

Фото: vk.com



Ответные действия на взлом правительственных сетей США, к которым якобы могут быть причастны российские спецслужбы, могут последовать в течение ближайших трех недель, пишет The New York Times. По данным газеты, после недавнего взлома Microsoft американское руководство также рассматривает возможность кибератак на Китай.



Власти Соединенных Штатов запланировали серию кибератак в качестве ответа на взлом, к которому, по мнению Вашингтона, может быть причастна Россия. Как сообщает The New York Times, эти "контрудары" не будут очевидными. Однако о них узнают руководство РФ, а также военные и разведка.



Предполагается, что атака может быть осуществлена в ближайшие три недели, пишет газета. Кроме того, последуют и новые санкции. Соответствующий указ намерен подписать президент США Джо Байден. В Вашингтоне надеются таким образом повысить уровень защиты правительственных компьютерных систем, чтобы предотвратить возможные кибератаки в будущем.



В прошлом в Москве уже не раз на самом высоком уровне отвергали предположения Вашингтона о причастности России к недавней кибератаке. Помимо вмешательства через программное обеспечение фирмы SolarWinds, американское руководство высказывало подобные обвинения в связи с попытками повлиять на избирательные процессы в США.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 158

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13:33 Володин отреагировал на блокировку публикаций российских СМИ в Facebook

Володин отреагировал на блокировку публикаций российских СМИ в Facebook 6.3.2021 23:10 США: Россия и Китай распространяют вакцину ради политических целей

США: Россия и Китай распространяют вакцину ради политических целей 6.3.2021 13:15 Помощник президента РФ Орешкин заболел коронавирусом

Помощник президента РФ Орешкин заболел коронавирусом 6.3.2021 09:27 В сенате из-за «Северного потока — 2» заблокировали кандидатуру главы ЦРУ

В сенате из-за «Северного потока — 2» заблокировали кандидатуру главы ЦРУ 6.3.2021 07:03 Премьер Словакии полностью исключил отказ от российской вакцины