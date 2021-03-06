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NYT: США готовят серию кибератак на Россию
11:50
Фото: vk.com
Ответные действия на взлом правительственных сетей США, к которым якобы могут быть причастны российские спецслужбы, могут последовать в течение ближайших трех недель, пишет The New York Times. По данным газеты, после недавнего взлома Microsoft американское руководство также рассматривает возможность кибератак на Китай.
Власти Соединенных Штатов запланировали серию кибератак в качестве ответа на взлом, к которому, по мнению Вашингтона, может быть причастна Россия. Как сообщает The New York Times, эти "контрудары" не будут очевидными. Однако о них узнают руководство РФ, а также военные и разведка.
Предполагается, что атака может быть осуществлена в ближайшие три недели, пишет газета. Кроме того, последуют и новые санкции. Соответствующий указ намерен подписать президент США Джо Байден. В Вашингтоне надеются таким образом повысить уровень защиты правительственных компьютерных систем, чтобы предотвратить возможные кибератаки в будущем.
В прошлом в Москве уже не раз на самом высоком уровне отвергали предположения Вашингтона о причастности России к недавней кибератаке. Помимо вмешательства через программное обеспечение фирмы SolarWinds, американское руководство высказывало подобные обвинения в связи с попытками повлиять на избирательные процессы в США.
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