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Вузы смогут проводить сессию дистанционно с использованием биометрии
7.3.2021 15:24
Фото: vk.com
Вузам РФ разрешено организовывать сессию в дистанционном режиме, с применением биометрии, передают российские СМИ.
Студентам для этого нужно будет предварительно зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС), а перед началом испытаний пройти процедуру прокторинга.
Предполагается, что российские вузы смогут организовывать экзаменационные испытания в подобном формате уже со следующего учебного года. Соответствующее постановление уже подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, указано на сайте кабмина.
Как отмечается на портале российского правительства, промежуточная аттестация будет проводиться в дистанционном формате с использованием ЕБС. К таким испытаниям будут допускаться студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Отмечается, что решение об организации экзаменов в удаленном режиме будут принимать администрации учебных заведений. Для этого также потребуется и согласие самих студентов.
Напомним, в конце февраля изменили порядок проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА). Российское правительство приняло такое решение в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Упрощения, в частности, подразумевали единый ГВЭ по математике и русскому языку для учеников одиннадцатых классов. Однако тем, кто намерен продолжать обучение в вузах, потребуется сдавать дополнительные экзамены.
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