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Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов


11:16
Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменовФото: kaluga-poisk.ru

Российское правительство приняло решение упростить правила выпускных экзаменов в школах в этом году.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса был изменен порядок проведения Государственной итоговой аттестации.

Глава кабмина Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

Для учеников одиннадцатых классов в этом году вместо ЕГЭ будет организован единый ГВЭ по математике и русскому, указано в сообщении на сайте правительства РФ. Успешно пройденного испытания будет достаточно для получения аттестата, но не для поступления в высшее учебное заведение.

Выпускникам, собирающимся продолжать обучение в вузах, будет необходимо сдавать ЕГЭ и по другим необходимым дисциплинам.

В связи с пандемией COVID-19 девятиклассникам в 2021 году предстоит готовиться лишь к двум ГИА — по русскому языку и математике.

Автор: Злата Богатова

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