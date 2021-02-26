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Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов
11:16
Фото: kaluga-poisk.ru
Российское правительство приняло решение упростить правила выпускных экзаменов в школах в этом году.
В связи с продолжающейся пандемией коронавируса был изменен порядок проведения Государственной итоговой аттестации.
Глава кабмина Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.
Для учеников одиннадцатых классов в этом году вместо ЕГЭ будет организован единый ГВЭ по математике и русскому, указано в сообщении на сайте правительства РФ. Успешно пройденного испытания будет достаточно для получения аттестата, но не для поступления в высшее учебное заведение.
Выпускникам, собирающимся продолжать обучение в вузах, будет необходимо сдавать ЕГЭ и по другим необходимым дисциплинам.
В связи с пандемией COVID-19 девятиклассникам в 2021 году предстоит готовиться лишь к двум ГИА — по русскому языку и математике.
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