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Российские врачи не исключают роста числа заражений COVID-19 в середине весны
7.3.2021 13:21
Фото: vk.com
В весенний период на фоне сезонной заболеваемости у людей может снижаться иммунитет, отмечают специалисты.
Не исключено, что в скором времени в России может наблюдаться некоторый рост количества заражений коронавирусом, передает РИА Новости.
Врачи полагают, что к середине весны может повыситься заражаемость коронавирусом, передает РИА Новости. На темпы распространения COVID-19 в России, вероятно, повлияет сезонная заболеваемость, отмечают специалисты.
Как пояснил главврач центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков, могут повторно заболеть люди, которые уже перенесли коронавирус год назад. По словам инфекциониста, их иммунитет, особенно если COVID-19 протекал в легкой и бессимптомной форме, сейчас уже не настолько выражен.
В период первой волны коронавируса многие из тех, кто переносил COVID-19 достаточно легко, не обращались к врачам, отметил Тимаков. Учитывая, что зараженные люди опасались, что их отправят на самоизоляцию, статистика по переболевшим за прошлый год может оказаться не совсем точной.
Мнение коллеги поддержал и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он также отметил, что число вакцинированных растет каждый день, поэтому спада заболеваемости можно ожидать к апрелю-маю.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала примерные сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19. По ее словам, если россияне продолжат вакцинироваться такими же темпами, как сейчас, это случится к августу, когда будет привито около 60% населения.
Вместе с тем, наращивание объемов вакцинации позволит массовому иммунитету сформироваться и в более ранний срок. Предположительно, ситуация будет развиваться именно по такому сценарию. Пока же необходимо продолжать соблюдение ранее принятых ограничительных мер, подчеркивала Голикова.
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