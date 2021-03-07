Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter UFC организует бой-реванш Яна и Стерлинга

7.3.2021 11:40

Фото: sol.ru



Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт анонсировал новую встречу между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом. Бой-реванш состоится после того, как Стерлинг получил чемпионский пояс UFC из-за ошибки Яна.



Россиянин Петр Ян допустил ошибку во время поединка с Алджамейном Стерлингом, после чего был дисквалифицирован за запрещенный удар. В результате американцу достался чемпионский пояс UFC.



Ян уверенно вел поединок, Стерлинг уже практически перестал оказывать сопротивление. Однако россиянин ударил соперника коленом в голову, допустив роковую ошибку. После удара, запрещенного в UFC, американец был нокаутирован.



Россиянин мог избежать дисквалификации лишь в одном случае, если бы его противник согласился продолжать бой. Но Стерлингу не удалось встать на ноги. Рефери был вынужден прервать поединок.



Судя по записи, появившейся в Сети, после награждения крайне расстроенный американец бросил в октагоне врученный ему чемпионский пояс.







Автор: Злата Богатова

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