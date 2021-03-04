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Медики выявили отложенный побочный эффект у вакцины Moderna


05:20
Медики выявили отложенный побочный эффект у вакцины ModernaФото: wildrome.ru

Вакцина, выпускаемая американской компанией Moderna, имеет еще один побочный эффект, передает РИА Новости. По данным специалистов, нежелательные последствия проявились через десять дней после первой прививки.

Как стало известно, вакцинируемый пожаловался на проблемы с кожей после того, как он был привит от коронавируса препаратом, выпускаемым американской компанией Moderna. Побочный эффект был отложенным - он проявился лишь через несколько дней после введения первой дозы.

Информация о выявлении еще одного негативного последствия содержится в письме врачей из Соединенных Штатов в медицинский журнал New England Journal of Medicine. По данным специалистов, побочная реакция такого рода зарегистрирована у двенадцати пациентов. Все они пожаловались на высыпания, которые появились на коже около места инъекции.

Отмечается, что пациенты, у которых возник отложенный побочный эффект, согласились на введение второй дозы препарата и завершили полный цикл, необходимый для того, чтобы вакцинация считалась состоявшейся. Американские медики сообщают, что после второй прививки признаки воспаления на коже фиксировались у шести человек.

Ранее в Эстонии выявили еще более 300 побочных реакций после вакцинации от COVID-19. Среди наиболее серьезных проявлений три случая наблюдались после применения препарата, совместно разработанного американской фармакологической команией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech. Два факта зафиксировали после прививок с использованием препарата британско-шведской AstraZeneca.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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