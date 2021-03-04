Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Медики выявили отложенный побочный эффект у вакцины Moderna

05:20

Фото: wildrome.ru



Вакцина, выпускаемая американской компанией Moderna, имеет еще один побочный эффект, передает РИА Новости. По данным специалистов, нежелательные последствия проявились через десять дней после первой прививки.



Как стало известно, вакцинируемый пожаловался на проблемы с кожей после того, как он был привит от коронавируса препаратом, выпускаемым американской компанией Moderna. Побочный эффект был отложенным - он проявился лишь через несколько дней после введения первой дозы.



Информация о выявлении еще одного негативного последствия содержится в письме врачей из Соединенных Штатов в медицинский журнал New England Journal of Medicine. По данным специалистов, побочная реакция такого рода зарегистрирована у двенадцати пациентов. Все они пожаловались на высыпания, которые появились на коже около места инъекции.



Отмечается, что пациенты, у которых возник отложенный побочный эффект, согласились на введение второй дозы препарата и завершили полный цикл, необходимый для того, чтобы вакцинация считалась состоявшейся. Американские медики сообщают, что после второй прививки признаки воспаления на коже фиксировались у шести человек.



Ранее в Эстонии выявили еще более 300 побочных реакций после вакцинации от COVID-19. Среди наиболее серьезных проявлений три случая наблюдались после применения препарата, совместно разработанного американской фармакологической команией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech. Два факта зафиксировали после прививок с использованием препарата британско-шведской AstraZeneca.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 116

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 4.3.2021 16:02 Названа самая привлекательная страна для трудовых мигрантов

Названа самая привлекательная страна для трудовых мигрантов 4.3.2021 13:47 Евросоюз начинает экспертизу вакцины «Спутник V»

Евросоюз начинает экспертизу вакцины «Спутник V» 4.3.2021 07:16 Ученые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом

Ученые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом 4.3.2021 06:35 Умер актер Иван Марченко из сериала «Возвращение Мухтара»

Умер актер Иван Марченко из сериала «Возвращение Мухтара» 4.3.2021 06:05 На Камчатке остановился один из лавовых потоков извергающегося Ключевского вулкана