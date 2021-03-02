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В Эстонии выявили еще более 300 побочных реакций после вакцинации от COVID-19
2.3.2021 15:14
Фото: soveti.top
В период с 22 по 28 февраля эстонскими медиками было зарегистрировано как минимум 382 случаев возникновения побочных реакций после вакцинации от коронавируса.
Сведения приводятся на официальном сайте департамента здоровья страны.
Как указано в сообщении, врачи признали серьезными пять случаев проявления нежелательных реакций после прививок от COVID-19. По данным эстонских властей, три раза это происходило после применения препарата, совместно разработанного американской фармакологической команией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech. Два факта зафиксировали после прививок с использованием препарата британско-шведской AstraZeneca.
При этом необходимости в экстренной госпитализации не возникало, отмечают специалисты.
В Эстонии от COVID-19 привились уже более 112 тыс. человек. В рамках вакцинации медики зарегистрировали 1209 случаев возникновения побочных реакций.
Ранее власти Швейцарии обнародовали данные о числе летальных исходов после прививок. В общей сложности в стране вскоре после вакцинации от коронавируса скончались 16 человек.
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