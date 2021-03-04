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Bloomberg: против России могут ввести дополнительные санкции
04:21
Фото: viadvice.com
Власти Великобритании и Соединенных Штатов обсуждают возможное введение дополнительных ограничительных мер в отношении РФ.
Сообщая об этом, агентство Bloomberg допустило даже "экстремальные шаги", в частности, санкции, связанные с российским госдолгом.
Обсуждение новых санкционных мер в отношении России сейчас продолжается в Лондоне и Вашингтоне, сообщает агентство со ссылкой на собственные хорошо информированные источники. По данным Bloomberg, ограничения могут распространиться на ряд "российских олигархов".
Дополнительные санкции могут быть приняты в рамках т.н. "закона Магнитского". При этом в администрации главы США Джозефа Байдена не исключают и таких "экстремальных шагов", как решения, касающиеся российского госдолга. В качестве основания для введения новых ограничений может быть указано то, что Москва "продолжает препятствовать" проведению расследования об отравлении Алексея Навального, отмечается в публикации.
Ранее в МИД Китая назвали недопустимым вмешательство в дела РФ из-за Навального. Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным представляет собой внутреннее дело России, заявил официальный представитель дипломатического ведомства КНР Ван Вэньбинь.
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