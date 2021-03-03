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В Туве скончалась женщина, на которую напали собаки
3.3.2021 21:24
Фото: sb.by
Следственные органы Тувы возбудили уголовное дело после смерти женщины, которая была доставлена в больницу с множественными ранениями после нападения собак.
По предварительным данным, ЧП случилось во дворе частного дома, где несколько животных содержались без привязи.
В больнице Кызыла скончалась 35-летняя женщина, госпитализированная после нападения агрессивных собак. Об этом со ссылкой на региональное СУ СКР сообщают российские СМИ.
По данным ведомства, пострадавшую доставили в Республиканскую больницу № 1 в минувший понедельник, к марта. Врачи диагностировали у пациентки множественные рваные раны рук и ног. Пациентка скончалась от кровопотери вскоре после госпитализации.
Следователи уже приступили к поиску и опросу очевидцев. Со слов невольных свидетелей инцидента, на женщину напали три собаки. Животные без привязи содержались на территории частного домовладения. Сведений о том, что могло стать причиной агрессивного поведения собак, пока нет.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
В конце февраля бродячие собаки напали на девочку дошкольного возраста в Коми. Ребенок перенес экстренную операцию и сейчас находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают состояние маленькой пациентки как стабильно тяжелое.
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