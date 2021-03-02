Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СКР выявит блогеров с призывами к суициду

03:35

Фото: donyayema.info



Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отдал поручение выявить блогеров, склоняющих детей и подростков к самоубийству.



В последние время распространение такого рода контентаприобрело массовый характер, пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



В СКР сейчас продолжают поступать сигналы о появлении в социальных сетях материалов, которые могут побуждать подрастающее поколение к действиям, представляющим угрозу для их здоровья и жизни, отметила Светлана Петренко. Подобные публикации начали особенно активно распространяться в последних числах февраля.



Петренко также сообщила, что Бастрыкин поручил Главному следственному управлению организовать доследственную проверку с целью пресечения распространения подобного контента и установления злоумышленников, осуществляющих противоправные действия. Ряд профильных ведомств в настоящее время уже проводит "необходимые профилактические мероприятия", пояснила представительница СКР.



Ранее в соцсети "Тик-Ток" были замечены видеоролики, в которых юных пользователей призывали принять участие в акции массового суицида, передает агентство "Интерфакс". Вскоре после этого столичные власти и администрации образовательных учреждений Москвы оповестили о сложившейся ситуации родителей и попросили их уделять подросткам особенное внимание.



По данным Роскомнадзора (РКН), за период с 21 февраля из соцсетей уже было удалено свыше 450 материалов. Под запрет попали публикации с призывами подростков к суициду, пояснили в ведомстве. Представители РКН подчеркнули, что продолжают предпринимать усилия в целях защиты детей.



Автор: Злата Богатова

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