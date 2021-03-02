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В США прекратили печатать шесть детских книг из-за выявленного расизма
06:45
Фото: mldspot.com
Американское издательство Dr. Seuss Enterprises объявило о прекращении выпуска ряда детских книг из-за выявленных в них признаков расизма.
Речь идет о произведениях "Бассейн мистера Эллигота", "Кошачий опросник", "По ту сторону зебры" и других.
Как указано в распространенном накануне, 2 марта, сообщении компании, решение принималось после консультаций с экспертами, среди которых были педагоги. В результате издательство прекращает выпуск произведений писателя, известного в Соединенных Штатах как Доктор Сьюз.
Полное имя литератора - Теодор Сьюз Гайсел, он родился в 1904 и умер в 1991 году. В частности, писатель создал таких популярных персонажей как Кот в шляпе и Гринч. По мотивам его творчества в прошлом было снято множество кинокартин, включая "Гринч - похититель Рождества" с Джимом Керри, ставились бродвейские мюзиклы.
Долгое время произведения Сьюза изучались детьми в рамках школьных программ. Юные американцы по традиции отмечали день рождения литератора чтением его книг.
В последнее время в сторону автора начали все чаще звучать обвинения в расизме. В таких произведениях как "Если бы у меня был зоопарк", "Бассейн мистера Эллигота", "Кошачий опросник" и некоторых других выявлены стереотипные изображения представителей темнокожих или народов Азии.
В тексте книг или на иллюстрациях темнокожие персонажи изображаются исключительно в набедренных повязок из листьев, тогда как герои в японских кимоно европейца с ружьем несут на плечах.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил о том, что в Соединенных Штатах в последнее время "обостряется помешательство", связанное с "борьбой с расизмом". Он прокомментировал скандал с математикой в американском штате Орегон. Власти выявили в традиционном курсе обучения "идею превосходства белой расы".
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