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Принадлежавшая Анджелине Джоли картина Черчилля продана за $11,5 млн
05:29
Фото: publika.md
Полотно "Минарет мечети Аль-Кутубия", созданное в 1943 году бывшим британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, продано за рекордную для его работ сумму – 11,5 млн долларов. Как сообщается на сайте аукционного дома Christie's, картина принадлежала голливудской актрисе Анджелине Джоли.
Эксперты первоначально оценивали эту картину в сумму от 2 до 3,4 миллиона долларов. Полотно в прошлом подарили 32-му президенту Соединенных Штатов Франклину Делано Рузвельту. Впоследствии его в наследство получил сын политика Эллиот. Позже картина несколько раз экспонировалась на выставках, во время одной из них ее и купила семья Джоли.
Картина "Минарет мечети Аль-Кутубия" считается единственной созданной Черчиллем в годы Второй мировой войны. На ней изображен закат на фоне гор и мечети в Марракеше. Представители аукционного дома не стали называть имя нового обладателя произведения искусства.
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