ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Китае одобрили еще две вакцины от коронавируса
В Китае одобрили еще две вакцины от коронавируса
Ученые обнаружили наземные грибы возрастом 630 млн лет
Ученые обнаружили наземные грибы возрастом 630 млн лет
Собянин: Лубянка пока останется в прежнем виде
Собянин: Лубянка пока останется в прежнем виде
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменовПравительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов
В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человекВ Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек
Собянин: Лубянка пока останется в прежнем видеСобянин: Лубянка пока останется в прежнем виде
Лукашенко заявил, что не будет передавать власть сыновьямЛукашенко заявил, что не будет передавать власть сыновьям
В Нигерии похитили более 300 школьницВ Нигерии похитили более 300 школьниц

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек


07:04
В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человекФото: pexels.com

После начала вакцинации от коронавируса Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) зафиксировал шестнадцать сообщений о смертях, которые произошли вскоре после прививок. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте организации.

Хотя все эти случаи совпадают по времени с вакцинацией, у специалистов пока нет никаких оснований полагать, что летальные исходы могли быть связаны с прививками, подчеркивает регулятор. В сообщении уточняется, что умершие были весьма преклонного возраста. В среднем им было 86 лет, и у большинства в прошлом имелись достаточно серьезные недуги.

По данным Swissmedic, по состоянию на 24 февраля было зарегистрировано в общей сложности агентство 364 сообщения о побочных явлениях после прививок. Около двухсот из них относились к вакцинации с использованием препарата, созданного Pfizer и BioNTech. После применения вакцины компании Moderna зафиксированы еще порядка 154 нежелательных реакций.

Отмечается, что 74% жалоб были признаны специалистами несерьезными. Как правило, в этих случаях отмечались реакции в месте инъекции - зуд, покраснение, отек, а также озноб, головная боль и повышение температуры.

В 95 случаях после вакцинации потребовалась экстренная госпитализация. В частности, после прививки у некоторых вакцинированных подтверждался COVID-19 или начинались тяжелые аллергические проявления, в том числе, анафилактический шок.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Армию России назвали одной из мощнейших в миреАрмию России назвали одной из мощнейших в мире
В голосовании за выбор памятника на Лубянке поучаствовали более 100 тыс. жителей МосквыВ голосовании за выбор памятника на Лубянке поучаствовали более 100 тыс. жителей Москвы
Власти США пообещали ответить на хакерскую атакуВласти США пообещали ответить на хакерскую атаку
СМИ: неизвестный похитил собак Леди ГагиСМИ: неизвестный похитил собак Леди Гаги
Опубликованы первые в мире фото желтого пингвинаОпубликованы первые в мире фото желтого пингвина

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru