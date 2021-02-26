Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек

07:04

Фото: pexels.com



После начала вакцинации от коронавируса Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) зафиксировал шестнадцать сообщений о смертях, которые произошли вскоре после прививок. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте организации.



Хотя все эти случаи совпадают по времени с вакцинацией, у специалистов пока нет никаких оснований полагать, что летальные исходы могли быть связаны с прививками, подчеркивает регулятор. В сообщении уточняется, что умершие были весьма преклонного возраста. В среднем им было 86 лет, и у большинства в прошлом имелись достаточно серьезные недуги.



По данным Swissmedic, по состоянию на 24 февраля было зарегистрировано в общей сложности агентство 364 сообщения о побочных явлениях после прививок. Около двухсот из них относились к вакцинации с использованием препарата, созданного Pfizer и BioNTech. После применения вакцины компании Moderna зафиксированы еще порядка 154 нежелательных реакций.



Отмечается, что 74% жалоб были признаны специалистами несерьезными. Как правило, в этих случаях отмечались реакции в месте инъекции - зуд, покраснение, отек, а также озноб, головная боль и повышение температуры.



В 95 случаях после вакцинации потребовалась экстренная госпитализация. В частности, после прививки у некоторых вакцинированных подтверждался COVID-19 или начинались тяжелые аллергические проявления, в том числе, анафилактический шок.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 110

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11:16 Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов

Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов 26.2.2021 21:23 Собянин: Лубянка пока останется в прежнем виде

Собянин: Лубянка пока останется в прежнем виде 26.2.2021 12:39 Ученые: Кошки не различают друзей и врагов хозяев

Ученые: Кошки не различают друзей и врагов хозяев 26.2.2021 07:43 Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»

Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V» 26.2.2021 04:12 В Китае одобрили еще две вакцины от коронавируса