|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек
07:04
Фото: pexels.com
После начала вакцинации от коронавируса Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) зафиксировал шестнадцать сообщений о смертях, которые произошли вскоре после прививок. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте организации.
Хотя все эти случаи совпадают по времени с вакцинацией, у специалистов пока нет никаких оснований полагать, что летальные исходы могли быть связаны с прививками, подчеркивает регулятор. В сообщении уточняется, что умершие были весьма преклонного возраста. В среднем им было 86 лет, и у большинства в прошлом имелись достаточно серьезные недуги.
По данным Swissmedic, по состоянию на 24 февраля было зарегистрировано в общей сложности агентство 364 сообщения о побочных явлениях после прививок. Около двухсот из них относились к вакцинации с использованием препарата, созданного Pfizer и BioNTech. После применения вакцины компании Moderna зафиксированы еще порядка 154 нежелательных реакций.
Отмечается, что 74% жалоб были признаны специалистами несерьезными. Как правило, в этих случаях отмечались реакции в месте инъекции - зуд, покраснение, отек, а также озноб, головная боль и повышение температуры.
В 95 случаях после вакцинации потребовалась экстренная госпитализация. В частности, после прививки у некоторых вакцинированных подтверждался COVID-19 или начинались тяжелые аллергические проявления, в том числе, анафилактический шок.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|