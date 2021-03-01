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В Китае вертолет упал на жилые дома: погибли 5 человек
04:03
Фото: planespotters.net
На востоке КНР пять человек погибли в результате крушения вертолета.
Летательный аппарат, принадлежащий метеорологической службе, рухнул на жилые дома, передает агентство Синьхуа.
Трагическое происшествие случилось накануне, 1 марта, на территории восточной провинции Цзянси. Со ссылкой на региональные экстренные службы уточняется, что сообщения о катастрофе начали поступать в 15:19 по местному времени.
Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. На текущий момент уже известно, что вертолет был задействован в мероприятиях по усилению осадков. Судно, принадлежащее метеорологической службе провинции, упало в деревне Шанху уезда Цзиань.
Информации о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников пока не поступало.
Ранее сообщалось об аварии на китайском химзаводе. В результате утечки токсичных веществ там погибли пять человек, еще восемь были доставлены в больницу с признаками отравления.
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