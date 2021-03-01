ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Белоруссии готовят документы на экстрадицию Тихановской
В Белоруссии готовят документы на экстрадицию Тихановской
Экс-президент Франции Саркози получил реальный срок
Экс-президент Франции Саркози получил реальный срок
Пуск ракеты Falcon 9 отменили за полторы минуты до старта
Пуск ракеты Falcon 9 отменили за полторы минуты до старта
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
США вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за НавальногоСША вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за Навального
Рогозин прокомментировал хищение оборудования на космодроме БайконурРогозин прокомментировал хищение оборудования на космодроме Байконур
В Белоруссии готовят документы на экстрадицию ТихановскойВ Белоруссии готовят документы на экстрадицию Тихановской
Голикова назвала примерные сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19Голикова назвала примерные сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19
В Китае вертолет упал на жилые дома: погибли 5 человекВ Китае вертолет упал на жилые дома: погибли 5 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Китае вертолет упал на жилые дома: погибли 5 человек


04:03
В Китае вертолет упал на жилые дома: погибли 5 человекФото: planespotters.net

На востоке КНР пять человек погибли в результате крушения вертолета.

Летательный аппарат, принадлежащий метеорологической службе, рухнул на жилые дома, передает агентство Синьхуа.

Трагическое происшествие случилось накануне, 1 марта, на территории восточной провинции Цзянси. Со ссылкой на региональные экстренные службы уточняется, что сообщения о катастрофе начали поступать в 15:19 по местному времени.

Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. На текущий момент уже известно, что вертолет был задействован в мероприятиях по усилению осадков. Судно, принадлежащее метеорологической службе провинции, упало в деревне Шанху уезда Цзиань.

Информации о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников пока не поступало.

Ранее сообщалось об аварии на китайском химзаводе. В результате утечки токсичных веществ там погибли пять человек, еще восемь были доставлены в больницу с признаками отравления.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Нигерии похитили более 300 школьницВ Нигерии похитили более 300 школьниц
В Петербурге найдена мертвой экс-участница Little BigВ Петербурге найдена мертвой экс-участница Little Big
Собянин: Лубянка пока останется в прежнем видеСобянин: Лубянка пока останется в прежнем виде
В Испании снесли последний памятник ФранкоВ Испании снесли последний памятник Франко
На МКС изолировали отсек с утечкой воздухаНа МКС изолировали отсек с утечкой воздуха

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru