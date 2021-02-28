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В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП с водовозом
28.2.2021 23:32
Фото: achtungpartisanen.ru
На территории Буйнакского района Дагестана столкнулись полицейский автомобиль и водовоз.
В результате ДТП погибли двое сотрудников правоохранительных органов, еще один с травмами доставлен в больницу.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана, виновником смертельной аварии, по предварительным данным, может быть водитель грузового транспортного средства.
В ведомстве пояснили, что трагедия в Буйнакском районе случилась около 7 часов утра. Водовоз врезался в служебный автомобиль полиции, в котором в тот момент находились три человека.
Двое полицейских от полученных ранений погибли на месте, еще один был экстренно госпитализирован. В больницу также доставлен водитель грузовика. Сведений о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало.
Обстоятельства смертельного ДТП выясняют специалисты.
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